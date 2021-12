Preso suspeito de matar ex-jogador de futebol em mercado

O segurança Jairo Augusto Fernandes Cruz, o "Gigante", de 41 anos, foi preso na última terça-feira, 4, por ser apontado como autor dos disparos que mataram o ex-jogador de futebol Pelággio Anacleto de Lemos Filho, de 76 anos, em julho deste ano, no bairro de Castelo Branco. O suspeito foi apresentado pela polícia na manhã desta quarta-feira, 5, no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Pelággio, que atuou em times como Galícia, Ypiranga e Botafogo na década de 50, fazia compras num pequeno mercado em Castelo Branco, quando dois assaltantes entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo. O idoso tentou sair da cena do crime, mas foi atingido por um disparo feito pelo segurança, que estava na frente do mercado. Segundo a perícia, Pelággio recebeu um tiro vindo de fora do estabelecimento. A arma, um revólver calibre 38, ainda não foi localizada.

Um dos assaltantes, identificado como Alisson Andrew Passos, 23, foi perseguido por moradores do bairro que presenciaram o roubo, espancado e morto com um tiro de espingarda calibre 12. O autor do disparo de espingarda não foi identificado. O comparsa de Alisson, ainda sem identificação, conseguiu fugir do local do crime.

Gigante" trabalhava como segurança clandestino do mercado há pouco mais de um ano e exerce a profissão há mais de uma década. Ele também fazia a segurança de mais oito estabelecimentos comerciais da região.

"Gigante" responderá por homicídio doloso e será encaminhado à Cadeia Pública, no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

