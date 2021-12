Preso suspeito de matar esposa a facadas em Brotas

Apontado pela polícia como autor do assassinato da companheira, Débora José Álvares dos Santos, de 24 anos, na manhã desta sexta-feira, 15, no bairro de Brotas, em Salvador, Antônio José Alves dos Santos, 48, foi preso por policiais da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (Brotas) e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a Polícia Civil, no depoimento, José negou a autoria do crime e disse que a companheira cometeu suicídio. Informou que acordou de madrugada com um barulho e, quando foi verificar, era a mulher se esfaqueando. Ele tentou impedir, mas foi agredido por Débora. Pela manhã, ele ligou para a polícia e contou que a companheira estava morta.

O corpo de Débora foi encontrado na residência do casal, localizada na Avenida Arthur Silva, naquele bairro, com 20 facadas. José informou ainda que Débora era usuária de drogas e mantinha uma relação extraconjugal.

Eles estavam juntos há dez anos e tinham duas filhas. Conforme a Polícia Civil, familiares do casal serão chamados para prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, na Pituba.

José, que já tem passagens por furto e roubo, foi autuado por feminicídio (quando a vítima é morta por ser mulher), pela delegada Milena Calmon, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), subordinada ao DHPP. Ele será submetido a exames de lesões e encaminhado ao sistema prisional.

