Preso suspeito de fazer falso depósito e incendiar caixas eletrônicos

Um homem de 33 anos, foragido da justiça do estado do Rio de Janeiro por crimes de roubos, foi preso em Piatã, bairro que morava há cinco anos. Fabiano Siqueira Duarte foi detido por investigadores da Delegacia de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Dreof).

Segundo a Polícia Civil, os policiais localizaram o foragido após constatarem que faltavam as oitivas (interrogatórios) dele em um inquérito instaurado em 2013.

O documento apurava golpes aplicados por ele em instituições financeiras de Salvador. De acordo com a polícia, Fabiano realizava falsos depósitos em caixas eletrônicos e depois incendiava as máquinas. Depois disso, o suspeito exigia do banco a restituição do valor depositado.

De acordo com a polícia, a delegada Márcia Pereira, titular da Dreof, informou que, na época, ele teve a prisão solicitada, mas a justiça não teria acatado ao pedido. A justiça fluminense (RJ) já foi comunicada sobre a prisão. A data que Fabiano será transferido ainda não foi definida.

