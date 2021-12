Preso suspeito de fazer 'delivery' de drogas em Lauro de Freitas

Vinicius Tertuliano Oliveira, de 27 anos, o “VV”, foi preso suspeito de entregar drogas em domicílio, na cidade de Lauro de Freitas, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele, que utlizava o carro do pai, foi detido durante ação do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), no último sábado, 12, no bairro de Pitangueiras.

Os agentes identificaram o suspeito após uma denúncia anônima de que o carro seria utilizado para fazer 'delivery' de drogas. Os investigadores encontraram cocaína escondidas no forro do banco traseiro e cerca de R$ 1,2 mil em dinheiro.

Material encontrado no carro do suspeito será encaminhado para perícia

O suspeito estava acompanhado de um homem que foi conduzido à unidade policial e liberado após prestar depoimento. Vinícius assumiu a propriedade do material. O carro e a droga serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo