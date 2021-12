Preso suspeito de estuprar idosa de 63 anos em Salvador

Um homem suspeito de estuprar uma idosa de 63 anos foi preso na noite desta sexta-feira, 20, no bairro do Bonfim, em Salvador. Ele foi detido em flagrante quando violentava a vítima dentro de uma residência na rua Porto do Bonfim.

Policiais do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) foram acionados pela filha da idosa, que informou o quarto onde o crime acontecia. A porta estava trancada.

Após a prisão de Ubirajara Moreira Pinto, a mulher foi encaminhada para um unidade médica. O suspeito foi autuado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Brotas.

