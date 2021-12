Preso suspeito de envolvimento em seis roubos de cargas da O Boticário

Joceval Nunes dos Santos foi preso nesta terça-feira, 21, suspeito de envolvimento em seis roubos de cargas que tinham como destino as lojas O Boticário. Ele foi flagrado por agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) dirigindo um carro roubado, em outubro do ano passado, com sinais de adulteração.

Conduzido à unidade policial, no Complexo da Baixa do Fiscal, Joceval acabou sendo reconhecido como um dos autores do crime. Também suspeitos de envolvimento, outros dois comparsas tiveram os pedidos de prisão temporária encaminhados à Justiça.

Segundo a delegada Carla Ramos, Joceval e os dois parceiros são investigados por outros 10 roubos de cargas da perfumaria e a outras duas cargas de laticínios da marca Veneza. Representantes das duas empresas já foram convidados a comparecem na unidade policial para fazer o reconhecimento do preso.

