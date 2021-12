Preso suspeito de envolvimento em morte de rodoviário

Wellington da Silva, de 26 anos, suspeito de envolvimento na morte do rodoviário Osvaldo Mathias da Conceição Filho, 55, foi preso nesta quinta-feira, 13, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, Welligton, que foi detido por policiais militares e levado para a 4ª Delegacia Territorial ( DT/São Caetano), é integrante da quadrilha apontada como responsável pelo assassinato.

Em depoimento, Wellington da Silva negou participação no crime e envolvimento com o bando. Ele disse ser evangélico e parente da vítima, mas a versão foi desmentida pelos familiares do rodoviário.

Durante a prisão, segundo a polícia, o suspeito foi flagrado com 46 trouxinhas de maconha, 26 papelotes de cocaína e 19 pedras de crack.

Morto na porta de casa

O rodoviário Osvaldo Mathias da Conceição Filho foi morto na manhã desta quarta na porta de casa, na avenida Geolândia, quando saía para trabalhar.

Dois homens em uma moto atiraram contra Osvaldo, que morreu no local. A vítima também estava numa motocicleta, que não foi roubada.

Família recolhe capacete de Osvaldo após o crime (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

