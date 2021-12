Preso suspeito de envolvimento em morte de pintor durante assalto a ônibus

Lucas Mateus dos Santos Costa, de 20 anos, suspeito de envolvimento na morte do pintor Djalma Paixão Ferreira, durante assalto a ônibus na Av. Paralela, em Salvador, no mês de maio deste ano, foi preso na última sexta-feira, 14. O anúncio foi divulgado Polícia Civil nesta segunda, 17. Outros dois são procurados por participação no crime.

Conforme a polícia, o jovem assaltava uma topic, que fazia transporte alternativo entre os bairros de Itapuã e Águas Claras, quando foi flagrado por uma equipe da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Ele estava acompanhado do comparsa Alexandre Alves de Almeida, que também foi capturado.

O delegado José Nélis Araújo, do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), informou que, em depoimento, Lucas confessou o latrocínio (roubo seguido de morte) e confirmou a participação de dois comparsas, identificados por Jacaré e Baco. Porém, ele negou ter sido o autor do disparo que tirou a vida de Djalma. O rapaz também revelou ter cometido outros roubos a coletivos recentemente.

Lucas, que já tinha passagem pela polícia por assalto, e Alexandre foram autuados em flagrante por tentativa de roubo, além de porte ilegal de arma de fogo, já que foi encontrado com os dois um revólver calibre 38. A arma foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) . A dupla foi levada para audiência de custódia, com Lucas seguindo para o sistema prisional.

Assalto em Mussurunga

Três homens anunciaram o assalto em Mussurunga e falaram para o motorista seguir pela Paralela. Eles começaram a saquear os passageiros, que reagiram. Um assaltante atirou, causando confusão no ônibus. Os bandidos pediram para o motorista parar e desceram correndo do coletivo.

Segundo testemunhas, Djalama, que não participou da reação dos passageiros que tentaram imobilizar os assaltantes, ao perceber o crime, começou a orar pedindo proteção. Ele foi um dos primeiros a descer correndo do ônibus após o coletivo parar embaixo do viaduto de retorno à avenida Orlando Gomes. No entanto, o pintor já saiu cambaleando e caiu no canteiro central já sem vida.

Na época do crime, o irmão de Djalma, o maqueiro Dilson da Paixão Ferreira, contou ao A TARDE que o irmão temia morrer em um assalto. "Essa semana ele falou com minha mãe que ia sair do trabalho porque estava vendo a hora de ser morto. Disse que preferia ficar em casa desempregado, do que passar pela situação que estava passando", contou se referindo aos dois assaltos que o irmão sofreu na última semana.

