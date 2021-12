Preso suspeito de comandar ataques a ônibus no Pero Vaz em 2016

Cleidson Gonçalves Nepomuceno, o “Keu” ou “Cabeça”, de 32 anos, apontado pela polícia como mandante dos ataques a ônibus no bairro Pero Vaz, em junho do ano passado, foi preso na última terça-feira, 8 na BA-099, próximo ao município de Entre Rios (distante a 134 km de Salvador), durante abordagem da Polícia Militar. A prisão foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda, 14.

O ato criminoso seria uma retaliação pela morte de Gilson Barbosa da Cruz após troca de tiros com PMs, no bairro de Santa Mônica. Na ocasião, três ônibus foram incendiados e outro apedrejado a mando de Cleidson. A retaliação teve participação de Ricardo Rodrigues de Souza, o “Bucha de Sena”, e Thiago Rogério Ramos Desidério, o “TH”, mortos em confrontos com a polícia.

De acordo com a delegada Pilly Dantas, titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), o suspeito já responde por homicídio no município de Candeias e tem um mandado de prisão preventiva por roubo de carga, decorrente de uma operação da Polícia Federal.

Cleidson conduzia um veículo com maconha e será autuado em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

