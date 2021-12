Preso suspeito de comandar ataques a ônibus no Pero Vaz

Luiz Fernando Chantal Saldanha de Oliveira, de 19 anos, o Chantal, foi preso na tarde desta terça-feira, 10, no bairro do Pero Vaz, em Salvador, minutos depois de ordenar toque de recolher no bairro e a queima de dois ônibus.

A determinação seria uma retaliação pelas mortes de Luiz Gustavo Santos Brito, Adelson Santos de Oliveira e Gabriel Lima Oliveira, na tarde da segunda, 9, durante um confronto com policiais militares das Rondas Especiais Baía de Todos -os-Santos (Rondesp/ BTS).

Além de Chantal, duas mulheres e três homens foram detidos, na Travessa Vitor Serra, próximo ao final de linha, quando se preparavam para atear fogo nos veículos. Os nomes deles não foram revelados.

Eles foram conduzidos à sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal, onde foram autuados por associação criminosa, roubo das chaves e ameaça.

Os motoristas foram surpreendidos pelo grupo, por volta de 1h30, quando passavam pela rua Doutor Eduardo Santos. Eles foram obrigados a atravessar os ônibus na via e depois tiveram as chaves roubadas.

Serviço suspenso

Após o ataque, o serviço de transporte público foi suspenso no Pero Vaz e o final de linha foi transferido para o Conjunto Bahia, no bairro da Santa Mônica.

“Os veículos foram recolhidos para a garagem e os rodoviários foram liberados. Eles não tinham condições de trabalhar. Quando acontece essas coisas, colocamos o protocolo de segurança em prática para garantir a segurança dos rodoviários”, disse Luiz Ricardo Gonzaga, o Dom, diretor do Sindicato dos Rodoviários.

Ainda segundo ele, nesta quarta, 11, representantes das empresas, do sindicato e da Polícia Militar vão se reunir para definir o que será feito.

Segundo informações da Secretária da Segurança Pública (SSP/BA), o policiamento no bairro foi reforçado. Na noite desta terça, a reportagem esteve no Pero Vaz, mas só viu uma viatura fazendo ronda.

Tiroteio na Liberdade

Em nota, a assessoria de comunicação da PM informou que na tarde da segunda, os policiais faziam ronda na Rua Guatarana, na localidade conhecida como Av. Peixe, quando foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados e, no revide, atingiram três suspeitos. Os homens foram levados ao Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo, mas não resistiram.

Ainda segundo a nota, com os mortos, foram apreendidos um revólver de calibre 38, duas pistolas calibres 380 e 9 mm, algumas pedras de crack, e porções de maconha e cocaína. O caso foi registrado na Corregedoria da PM.

O corpo de Luiz Gustavo foi enterrado nesta terça, no cemitério Quinta dos Lázaros. Já os corpos de Adelson e Gabriel, até a noite desta terça, permaneciam no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML).

