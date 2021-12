Preso suspeito de assalto a ônibus que acabou com uma morte

Um suspeito de participar do assalto a ônibus na BR-324, que resultou na morte de um passageiro e deixou outros cinco feridos, foi preso nesta sexta-feira, 22. De acordo com os policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), Alex Cruz da Silva, 18 anos, foi baleado e conduzido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula. Não há informações se ele foi atingido no tiroteio no ônibus ou em confronto com a polícia.

De acordo com testemunhas, dois homens anunciaram o assalto no coletivo da linha Marechal Rondon-Barra nas imediações da localidade da Jaqueira do Carneiro. "Eles deram voz de assalto e falaram para o motorista ir devagar. E disseram que só queriam celular e carteira", contou um passageiro.

Segundo testemunhas, um homem, que estava sentado no banco da frente, levantou e atirou contra os bandidos, iniciando o tiroteio. Seis pessoas foram baleadas e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

O encarregado de pedreiro, Júlio Farias Costa, 45 anos, que foi atingido na barriga, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O encarregado de carga José Borges, 42, respirava aliviado por saber que o estado de saúde do irmão era estável. Ednelson Rocha Borges, 36, foi baleado na cabeça. "Ele passou por uma cirurgia e está aguardando vaga na enfermaria. Falaram que ele está estável. Ele está lúcido", disse José. "Lamentável a morte do senhor baleado no abdômen", completou.

Ednelson seguia para a loja da Perine, na Avenida Vasco da Gama, onde trabalha como supervisor. Os outros feridos foram Luciene Melo do Vale, 43, (baleada no abdômen), Nilson Celestino Santos, 36, (um tiro no braço direito e dois tiros no abdômen), Ednelson Rocha Borges, 39, Iraci Santana Santos, 45, (ferida no abdômen e mão esquerda), e Anderson Luiz do Amaral Santos, 34, (baleado na cabeça).

Há relatos de que o atirador se identificou para os passageiros como sendo policial. A SSP informou que o atirador não se feriu e fugiu logo após o confronto. Ele não havia sido identificado até o início da noite.

A nota divulgada pela secretaria afirma que o crime se tratou de uma tentativa de assalto. No entanto, conforme informações do Serviço de Investigação (SI) do Gercc, os suspeitos já tinham roubado os passageiros e se preparavam para descer do veículo, quando um passageiro atirou contra eles.

Policiais do Gercc solicitaram imagens das câmeras de segurança do ônibus, mas foram informados que as mesmas estavam com problemas nos chips.

adblock ativo