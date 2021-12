Preso suspeito de assaltar loja com submetralhadora no Horto Florestal

Um dos suspeitos de assaltar uma delicatessen no Horto Florestal foi preso na noite desta quinta-feira, 5, por guarnições da Operação Gêmeos e da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina), na Rua do Ipiranga, na região do Vale das Pedrinhas, em Salvador.

Fabrício da Costa Santana, 24 anos, foi capturado com cocaína, maconha e munição de calibres variados. Ele aparece em imagens do vídeo de vigilância do estabelecimento segurando uma submetralhadora, ao lado de um comparsa ainda procurado. Na ocasião, os suspeitos também roubaram a arma do segurança da loja.

Segundo o major PM Amílton Souza Teixeira Júnior, comandante da 40ª CIPM, Fabrício também está ligado a outros crimes cometidos na região. “Ele também está associado a homicídios, assaltos e roubos a veículos no Nordeste de Amaralina”, detalhou o o major, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Fabrício, autuado por porte ilegal de armas e tráfico de drogas, foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

