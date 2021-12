Preso segundo envolvido na morte de estudante na Barra

O homem suspeito de participar do assassinato do estudante Claudson Alberto Silva Júnior, 15 anos, no último dia 29, no bairro da Barra, foi preso nesta quarta-feira, 5. Segundo a Polícia Civil, Geovane de Santana Rocha, 21 anos, se apresentou à 2ª Vara da Infância espontaneamente. Ele foi encaminhado para uma unidade especial na Penitenciária da Mata Escura, em Salvador.

O caso é acompanhado pela delegada Carmen Dolores Bittencourt, titular da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), que deverá oficiar ainda nesta quarta a Vara de Execuções Penais. Geovane, que pode ser indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte), deve prestar depoimento ainda hoje.

“Espero ouvir a versão dele sobre as circunstâncias do crime para finalizar o inquérito”, disse a delegada. Ela ainda acrescentou que um adolescente de 17 anos, que já tinha sido apreendido, afirmou ter atirado na vítima sob ordens do comparsa.

No curso da investigação, Geovane já estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, solicitado pela delegada. Já o adolescente apreendido confessou ser o autor dos disparos. Ele foi encaminhado ao Ministério Público (MP).

O caso

O estudante foi morto na rua Tenente Pires Ferreira, próximo à Ladeira da Barra, quando chegava em casa na noite da última quarta-feira, 29. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta, 31.

Claudson Júnior chegava em caso quando foi abordado (Foto: Reprodução)

