Preso que não retornou do indulto do Dia das Mães é capturado com arma

Foi preso na tarde desta terça-feira, 15, José Herbert Oliveira dos Santos, de 30 anos, que cumpria pena no presídio de Salvador e não retornou ao local após o indulto do Dia das Mães. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele portava uma arma e foi capturado durante uma operação na Boca do Rio, realizada pela 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

No momento da abordagem, José passava pelo estacionamento do Multishop, na orla da capital baiana, com um revólver calibre 22 e munições. Ele foi apresentado na 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio) e será encaminhado ao sistema prisional.

adblock ativo