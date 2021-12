Preso o acusado de matar filha de ex-companheira a facadas

Jackson Cerqueira de Azevedo, o Jackson "Doidão", 25 anos, acusado de matar a filha da ex-companheira a golpes de faca, foi preso na casa da mãe, em Valéria, na noite de terça-feira, 9, e apresentado à imprensa na manhã desta quarta, 10.

De acordo com a Polícia Civil, Jackson tentou estuprar Mariane dos Santos Figueiredo, 21, na sala da casa da vítima. Como ela começou a pedir por socorro, o acusado deu facadas em seu rosto, pescoço e tórax. O crime aconteceu na última quarta-feira, 3. De acordo com uma irmã de Mariane, Jackson fugiu pulando do primeiro andar da casa, só de cueca, e deixou a arma do crime no local.

Em depoimento, ele negou que invadiu a casa da ex-enteada, no bairro da Mata Escura, para tentar estuprá-la. De acordo com o acusado, a vítima o ameaçava, por não aceitar que a mãe mantivesse um relacionamento com ele. O casal tem uma filha de 2 anos.

Segundo a delegada titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), Clelba Regina Teles, só o resultado da pericia poderá confirmar se houve ou não a tentativa de estupro. A arma branca usada no crime foi apreendida e encaminhada para pericia.

Em 2009, Jackson foi preso por outro homicídio qualificado. Ele foi autuado por matar Indira Samella Santos Soares, 24, sua ex-companheira, com 20 facadas. O crime aconteceu na casa da vítima, na Rua das Palmeiras, também em Valéria, segundo informações da Polícia Civil.

