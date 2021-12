Vitor Santos da Silva Pires – preso nesta quinta-feira, 21, durante a operação policial na localidade do Areal, no Nordeste de Amaralina – é suspeito de participar da morte do sargento da PM em 17 de Janeiro deste ano. A informação foi passada ao Portal A TARDE pela Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O crime aconteceu durante uma tentativa de assalto à Farmácia Drogasil, na avenida Manuel Dias, na Pituba. De acordo com o órgão, cinco homens chegaram no estabelecimento anunciando o roubo.

O sargento da Polícia Militar Aldo Carvalho Santos reagiu a investida criminosa e foi atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado, na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu.

O suspeito está detido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Combate ao tráfico

Os bairros da Santa Cruz, do Vale das Pedrinhas e do Nordeste de Amaralina estão ocupados, desde a madrugada desta desta quinta, por militares da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque. Eles combatem o tráfico de drogas nestas localidades.

Desde a tarde de terça, 19, quando o policiamento nos bairros foi reforçado, oito suspeitos foram presos e um adolescente apreendido. A ocupação nos bairros deve seguir por tempo indeterminado, conforme a SSP.

Preso no Areal é suspeito de participar de homicídio de PM em janeiro | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo