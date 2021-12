Preso na rodoviária o traficante mais procurado do sudoeste

Considerado pela polícia um dos principais distribuidores de drogas da região Sudoeste do Estado, Paulo José dos Santos Pereira, o Paulo TG, foi preso na terça-feira, 5, no Terminal Rodoviário de Salvador, durante uma operação do Departamento de Polícia do Interior (Depin), da Polícia Civil.

O diretor do Depin, delegado Ricardo Brito, informou que Paulo José tinha três mandados de prisão preventiva em aberto e é investigado pelo envolvimento na morte de traficantes rivais. Com ele, os policiais apreenderam 52 celulares e anotações referentes à movimentação do tráfico de drogas.

Segundo nota da Polícia Civil, todo o material apreendido será analisado por peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Paulo José foi preso por equipes do Depin, 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Jequié) e Superintendência de Inteligência.

