Preso mais um suspeito de envolvimento no roubo a loja em shopping

Mais um suspeito de participar do assalto a Lojas Americanas foi preso neste sábado, 29. Bruno Conceição Santos foi encontrado na localidade conhecida como Jaguaripe, no bairro de Cajazeiras. A polícia já tinha divulgado o retrato-falado de Bruno.

O segurança Erik de Jesus, que trabalhava no estabelecimento, também foi detido neste sábado. "As informações passadas pelo segurança da loja, também envolvido na ação criminosa, nos ajudou a chegar no Bruno", revelou a titular da 16ª Delegacia Territorial da Pituba, delegada Maria Selma Lima, em nota enviada à imprensa.

A polícia procura por Leonardo Virgens Barbosa, conhecido como "Macaco", que já teve sua imagem divulgada. Ainda segundo a delegada, policiais já estão nas ruas em busca dos dois outros suspeitos.

Polícia procura por Leonardo Virgens Barbosa, conhecido como "Macaco" (Foto: Divulgação | SSP)

Criminoso confesso

Erik de Jesus confessou à polícia ter participado do crime. A delegada Maria Selma comentou que havia contradições em dois depoimentos prestados por ele.

Ela também informou que imagens do circuito interno mostraram Erik facilitando a chegada e saída dos criminosos.

O crime

As Lojas Americanas foi assaltada na terça-feira, 25, por volta das 22h20, quando os funcionários se preparavam para fechar a loja. Bandidos invadiram o local e renderam os trabalhadores.

De acordo com a Polícia Militar, os funcionários da loja foram rendidos e mantidos presos dentro do local. O grupo de bandidos roubou celulares, documentos e pertences das vítimas, além de levarem com eles equipamentos do estabelecimento.

Os funcionários contaram à polícia que os assaltantes fugiram em um carro que os aguardava no estacionamento do shopping.

adblock ativo