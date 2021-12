Preso mais um suspeito da morte do compositor de Léo e Kannário

Um suspeito de ter participado da morte do compositor Felipe Yves, em 6 de março, na Fazenda Grande I, foi preso nesta quarta-feira, 12. Railson Couto dos Santos, o "Penga", de 22 anos, era o Dez de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Penga foi detido nesta manhã em Paripe por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Felipe Yves foi morto de forma cruel na Fazenda Grande I (Foto: Divulgação | Facebook)

Crime

Felipe Yves foi morto a mando de Ueslei Silva Sarinho, de 22 anos, o "Helris" ou "Bicho", que é apontado como chefe do tráfico de drogas na localidade da Independência. Ele foi preso e confessou ter ordenado a morte do compositor, por ele ser primo de um homem apontado como líder do tráfico de drogas na localidade de Casinhas, na Fazenda Grande 2.

O músico foi morto de forma cruel. Ele foi baleado e teve a cabeça quase decapitada. Segundo Helris, Penga teria ajudado a cortar o pescoço do compositor. Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de envolvimento no crime.

Felipe teve músicas gravadas por Léo Santana e Igor Kannário.

