Preso mais um suspeito da morte de jovem na Mata Escura

O traficante Renildo de Carvalho Silva, 24, mais um dos suspeitos da morte da adolescente Lorena Moreira dos Santos, de 12 anos, foi preso na sexta-feira, 14, na Rua Direta de Santo Inácio, em Salvador. A informação foi divulgada pela polícia nesta segunda-feira, 17.

Lorena brincava com uma amiga de 15 anos na laje da casa dela, na Rua 1º de Maio, no bairro da Mata Escura, no sábado, 8, quando as duas foram baleadas. Lorena foi atingida na cabeça e a adolescente na região do braço. Encaminhada para o Hospital Roberto Santos, Lorena já chegou ao local sem vida.

Segundo a delegada Clelba Regina Teles, titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), além de Renildo outro traficante já havia sido preso pelo crime, Lucas Reis Santos, o "Bird", 23, autor dos disparos, e um adolescente, também envolvido no tiroteio, apreendido.

