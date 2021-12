Preso homicida integrante do Almanaque da DHPP

Suspeito de praticar mais de dez homicídios relacionados ao tráfico de drogas, Bruno Nascimento Hereda Biron, o "Galego", de 23 anos, foi preso na terça-feira, 21, na Boca do Rio, onde pretendia instalar novos pontos de tráfico, segundo apontam as investigações. Bruno foi apresentado à imprensa na tarde desta quarta-feira, 29, no auditório do edifício-sede da Polícia Civil, na Piedade, pela diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegada Maria Fernanda Porfírio, o titular da 3ª DH/BTS, delegado Guilherme Machado, e a titular da 9ª DT/Boca do Rio, delegada Rogéria Araújo.

O criminoso tinha três mandados de prisão em aberto, em que duas dessas prisões foram decretadas pela Justiça, pelo envolvimento nos assassinatos de Nadson Alves dos Santos, em abril deste ano, no bairro de Valéria, e de Mônica Souza Santos, ocorrido em janeiro de 2014, na Baixa dos Sapateiros.

Segundo o delegado Guilherme Machado, "Galego" é integrante do Almanaque do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e também aparece no Sistema de Informação para Proteção à Pessoa (SIPP), aplicativo criado pelo DHPP, em que constam informações sobre homicidas procurados pela polícia. "Ele responde a três processos por tráfico e associação para o tráfico e, em 2013, foi preso com uma pistola 380 e drogas, durante uma operação do DHPP", informou o delegado.

"Galego" foi autuado em flagrante por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma.

Mais crimes

Em maio deste ano, policiais civis apreenderam drogas e armas numa casa no Alto do Saldanha, utilizada como ponto de tráfico por "Galego", que não se encontrava naquele local no momento da abordagem. Ele também tem passagem pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), por envolvimento em crimes contra o patrimônio.

As investigações também apontam "Galego" como suspeito das seguintes mortes: Antônio Gilberto Santos Costa, o "Pão", em maio deste ano, na Rua do Alvo, na Saúde; Lucas Matheus Souza Almeida, em fevereiro, atrás do Mercado de São Miguel, na Baixa dos Sapateiros; Eládio Lima dos Santos, em abril, na invasão da Polêmica, em Brotas; Ricardo Melo da Silva, o "Tchê", em setembro, também na Polêmica; Patrick Simões Ferreira, em abril, no Alto do Saldanha; Gustavo Pimentel Leite, há pouco mais de um mês, no Candeal; e, finalmente, Daniel Souza dos Santos, o "Nego Jão", em fevereiro, em São Caetano. Em 2002, "Galego" teve participação no assassinato de um homem apelidado de "Bronca".

O traficante também é suspeito de envolvimento numa tentativa de homicídio, ocorrida na noite de 8 de maio deste ano, na Rua do Alvo, na Saúde, tendo como vítimas Eduardo Souza dos Santos, Michael Pinheiro Barbosa, Tiago Conceição Santos Silva e Wendel Cerqueira Oliveira.

O criminoso ficará recolhido no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

