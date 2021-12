Preso homens suspeitos de vender falsos atestados médicos

A Polícia Civil apresentou na tarde desta quinta-feira, 21, dois homens suspeitos de falsificar carimbos, atestados e receitas médicas. Antonio Silva Aragão e Adenilson Santos Conceição, conhecido como "Mistinho" foram presos em flagrante e autuados pelo crime na quarta, 20.

Os agentes da 1ª Delegacia Territorial (DT), nos Barris, apreenderam vários carimbos com nomes de vários médicos e respectivos registros no Conselho Regional de Medicina (CRM) na casa de "Mistinho", além de receitas e atestados com o timbre da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Ele trabalha em uma empresa prestadora de serviços de limpeza em hospitais públicos e se aproveitava do fácil acesso aos setores das unidades de saúde para furtar atestados e copiar carimbos.

Segundo a polícia, durante o depoimento Adenilson afirmou que vendia cada atestado por R$ 200. Os falsos carimbos eram confeccionados no Comércio.

A Polícia Federal (PF) já investigava denúncias de médicos relacionados indevidamente a documentos com pedidos de aposentadoria pro invalidez junto à Previdência Social.

adblock ativo