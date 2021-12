Preso homem suspeito de tentar matar ex-namorada no Itaigara

Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas cumpriram, na tarde desta quarta-feira, 30, o mandado de prisão preventiva, contra um homem suspeito de tentar matar a ex-namorada, no bairro do Itaigara, em Salvador.

O homem, é suspeito de atacar a mulher de 19 anos com golpes de faca, no dia 6 de dezembro. Segundo a Polícia Civil, ele não aceitava o fim do relacionamento.

Ele foi preso no bairro de Ondina e encaminhado à especializada, onde permanece custodiado até a transferência para o sistema prisional.

adblock ativo