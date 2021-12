Preso homem responsável por sequestros-relâmpago a taxistas

"Ele é um camaleão, muda de aparência sempre. Isso dificultou a sua identificação e prisão". A revelação é da delegada Maria Selma Lima, titular da Delegacia do Nordeste de Amaralina, sobre as dificuldades encontradas para prender Allan Ricardo Reis Carvalho, 30 anos.

Apontado pela polícia como responsável por oito sequestros-relâmpago a taxistas, seguidos de roubo, em cerca de um mês, Allan foi detido na Colônia de Pescadores do Rio Vermelho na tarde de quinta-feira, 24..

Com os cabelos cortados, muito diferente da imagem conhecida pela polícia e pelas vítimas, ele foi identificado por um sinal de nascença do lado direito do rosto, após um mês de investigação. No momento da prisão, Allan estava na praia tomando sol e bebendo cerveja.

Conforme a delegada, ele pegava os táxis nos bairros de Brotas, Barra, Itaigara, Acupe de Brotas e Pituba, mas o destino era sempre o Rio Vermelho. "Ele abordava os taxistas e pedia uma corrida. Quando chegava ao local, anunciava o assalto e levava as vítimas para o Nordeste", disse. Elas eram obrigadas a entregar cartões de banco com as senhas e os pertences.

Sob a mira de um revólver calibre 38, as vítimas permaneciam com Allan até o retorno de dois comparsas. A dupla de ladrões, já identificada pela polícia, era responsável pelos saques nas contas dos taxistas.

