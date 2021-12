Preso homem que violentava vítimas após promessa de trabalho

Um homem suspeito de aliciar mulheres para a prostituição com falsa proposta de emprego foi preso por policiais da 16ª DT (Pituba), sexta, 12, em cumprimento a mandado de prisão temporária. Dário Andrade Salomão, 27, o Davi, foi capturado quando assistia a vídeos no celular de possíveis vítimas, no sofá de casa, no bairro Contorno, em Camaçari.

A titular da 16ª DT, Maria Selma Lima, disse que ele é suspeito de agredir, estuprar e ameaçar mais de 30 mulheres para obrigá-las a se prostituirem. O esquema começou a ser investigado em junho, após uma jovem, hoje com 19 anos, prestar queixa.

A vítima foi atraída por uma proposta em um site para trabalhar como balconista de loja de lingerie no shopping Itaigara. A 'vaga' anunciava salário de R$ 1,7 mil e um celular, além de jornada de 7h, de segunda à sexta, com carteira assinada.

Segundo a polícia, Dário marcou um encontro com ela em frente a uma loja e, quando falava sobre o trabalho, uma mulher saiu do estabelecimento, elogiou a beleza dela e disse que a queria como modelo. Mas, para isso, a jovem deveria ser fotografada apenas de lingerie em um hotel no bairro Dois de Julho, no Centro.

A vítima aceitou a proposta e foi com Dário para a sessão de fotos. "Ao final, ela foi agredida e estuprada por Dário. Ele filmou o estupro e passou a ameaçá-la, dizendo que, se ela não fizesse os programas, iria divulgar o vídeo na internet", afirmou a delegada Maria Selma, responsável pelas investigações.

Prostituição

A vítima fazia uma média de cinco programas por dia e não recebia nenhum pagamento, pois estaria sempre devendo. "Dário publicava anúncios dela no site Viva Local e dizia que os anúncios custavam R$ 200 e iria abater esse valor do que ela deveria receber pelos programas.

Ele dizia que ela estava sempre devendo. A vítima se transformou em uma escrava sexual", afirmou a delegada Maria Selma Lima. Segundo ela, os programas ocorriam no mesmo hotel onde a jovem foi estuprada, no bairro 2 de Julho. Quem entra no site Viva Local logo se depara com o slogan "Anúncios Classificados Grátis".

Além disso, Dário deu um celular para a vítima e passou a monitorá-la por meio de ligações. "Ele estabeleceu até o horário para ela sair de casa", completou a delegada.

A jovem se prostituiu por quatro dias até que a mãe descobriu e não mais a deixou ir para os programas. A partir disso, a vítima e a família passaram a receber uma série de ameaças de Dário, que chegou a ir à casa da jovem. Ele ameaçou matar toda a família caso a jovem não voltasse a fazer os programas.

A primeira vez em que Dário esteve na residência da jovem foi dois dias após a mãe proibi-la sair de casa. Ele chegou em um táxi e estava armado. Mas foi embora após a mãe da menina enfrentá-lo. Depois disso, Dário passou a pagar a mototaxistas que ficam na Rua Almirante Tamandaré, em Paripe, para vigiar a vítima.

O advogado da família, Ademir Sampaio, informou que Dário começou a extorquir a família e a frequentar a rua onde ela mora, sempre em algum veículo e acompanhado por, pelo menos mais uma pessoa. "Ele ficou fazendo terror, passando de moto e de carro a qualquer hora do dia.

A menina ficou 10 dias sob minha responsabilidade, na minha casa, por que eles iam atrás dela", afirmou o defensor. "A menina ficou transtornada, desesperada, querendo fazer uma besteira", completou Sampaio, que também é delegado de Direitos Humanos.

Segundo ele, certa vez, Dário foi em uma caminhonete com quatro homens. Em outro momento, ele estava em um motocicleta, acompanhado por um homem em outra moto. Dário descobriu o endereço da vítima após mandar um taxista levá-la em casa.

Suspeito nega

Dário foi apresentado à imprensa na manhã desta terça-feira, 16, na sede da 16ª DT. Ele negou o estupro, as ameaças e a extorsão à família. "Manda os policiais irem no hotel onde ela atendia que vão ver que não tinha nada de estupro. Não sou estuprador. É só pegar as imagens do circuito de câmeras", afirmou. Ele disse à polícia que a jovem recebia R$ 900 por semana pelos programas.

Segundo a delegada Maria Selma Lima, Dário mantinha um quarto alugado no hotel e os clientes eram orientados a procurar por Rafaela. E, dessa forma, eram levados ao quarto onde as jovens estavam.

"Todas as mulheres identificadas no site Viva Local com o nome de Rafaela são aliciadas por ele", disse Lima. As investigações apontam que as vítimas são mulheres com idades entre 18 anos e 20 anos e que aparentam ter entre idades entre 14 anos e 15 anos.

A titular da 16ª DT informou já ter identificado um homem acima de Dário na hierarquia da quadrilha e vai representar pela prisão temporária dele. O suspeito é um advogado, cuja identidade não foi revelada para não comprometer as investigações.

