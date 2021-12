Preso homem que assaltou prédios em pelo menos 6 bairros

O homem envolvido com roubos a condomínios nos bairros da Graça, Barra, Pituba, Ondina, Rio Vermelho e Costa Azul desde dezembro do ano passado foi preso após investigação conjunta entre os policiais da 7ª DT (Rio Vermelho), 14ª DT (Barra) e 16ª DT (Pituba). Adson Santos de Jesus, 37 anos, confessou os crimes e revelou que um novo roubo a condomínio estava planejado para esta semana.

"Se não tivesse acontecido isso aí com a polícia, quinta-feira eu ia roubar de novo. Já tinha escolhido o condomínio. Ia ser, no Itaigara, atrás do shopping", afirmou ele durante apresentação à imprensa, à tarde, na sede da Secretaria da Segurança Pública.

Adson foi preso na segunda-feira, 18, no Largo do Tanque. Segundo a polícia, ele e o irmão, Ednei de Jesus, saquearam dois apartamentos no Edifício Residencial Beatriz, na Graça, semana passada.

Grupo de Polegar - "Informações sobre Ednei devem ser enviadas ao Disque Denúncia (Tel. 3235 0000)", ressaltou o delegado Nilton Tormes, titular da 16ª DT.

A delegada Jussara Santos Souza, titular da 7ª DT, informou que Adson e o irmão fazem parte da quadrilha de Ademir Ribeiro dos Santos, 22, o Polegar, que foi preso com seis comparsas em janeiro após uma série de roubos a apartamentos, pousadas e lojas em Salvador.

Era Adson quem colhia informações sobre a rotina dos condomínios assaltados. "Dois dias antes, ele observava, por exemplo, o horário de saída para o trabalho e retorno, para o almoço, dos moradores além do horário de saída ou troca de porteiro", afirmou a delegada Jussara.

Conforme a polícia, Adson e Ednei chegavam no portão dos condomínios oferecendo serviços de manutenção, reforma e jardinagem ou até mesmo procurando por alguém, como ocorreu durante o roubo ao condomínio na Graça, onde eles perguntaram pelo supervisor da empresa que fazia reforma no prédio. Segundo a polícia, este rapaz nada tinha a ver com o roubo. Foi um artifício usado por eles para terem acesso ao condomínio.

Procurado - Adson é foragido da Colônia Penal de Simões Filho desde 2011, quando saiu beneficiado pelo indulto de Dia dos Pais. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto, segundo informações da Polícia Civil. Sempre irreverente, o bandido afirmou: "Minha empresa quebrou. Se estou preso... O nome é Microflash".

Adson Santos de Jesus disse que vendia o material dos roubos. "E se o material fosse quebrado tinha como devolver, viu? Só não tinha como consertar", ironizou acrescentando: "Eu roubo desde criança. Roubava coisa pouca, em loja mesmo. Se desse vacilo, eu pegava. Depois fui subindo de cargo e hoje roubo condomínios".

