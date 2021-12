Preso homem envolvido em latrocínio em Nazaré

Jeferson Santana Anunciação, o "Beto", de 22 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, 10, por envolvimento no latrocinío que aconteceu na mesma noite, em Nazaré. O comparsa de Jeferson, Erick Jorge Cardoso Conceição, 18, é acusado de matar o alvo do assalto e está foragido.

Segundo informações da Polícia Civil, a dupla tentou assaltar o comerciante Afonso Barreiro Fraga, 55, enquanto ele entregava pães na casa de uma tia, na rua Almeida Coutinho. Afonso portava uma pistola 380 e reagiu ao assalto. Ele foi baleado no rosto e chegou a ser socorrido por funcionários da Maternidade Climério de Oliveira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Cerca de duas horas depois do ocorrido, Jeferson foi preso por policiais do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Pelourinho) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Foi Jeferson quem apontou Erick como autor do disparo que matou a vítima.

A arma do comerciante foi apresentada ao DHPP, mas o revólver calibre 38 usado por Erick ainda não foi encontrado. Jefferson foi autuado por latrocínio e já se encontra no sistema prisional.

