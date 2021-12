Preso ex-PM que comandou roubo em estacionamento de shopping

Foi apresentado um dos maiores receptadores de veículos da Região Metropolitana, o ex-policial militar Adilson Oliveira Cerqueira, o "Cabo Adilson", nesta segunda-feira, 23. Segundo a polícia, ele tem envolvimento no sequestro, no roubo de um carro e estupro de uma mulher no estacionamento do Salvador Norte Shopping em outubro de 2014. O também receptador Edson da Conceição, 43, que estava na companhia dele, foi capturado.

De acordo com a Polícia Civil, Adilson foi preso em São Sebastião do Passé. Com ele, foram encontrados diversos documentos e placas de veículos roubados, placas adulteradas, equipamento para adulteração de chassis e dois revólveres calibre 38.

Ainda segundo a polícia, ele coordenava todo o processo de roubo e revenda de veículos em cidades do interior, a exemplo de Entre Rios, onde já foi preso.

O ex-PM tem ligações com os assaltantes Adriano Santana Silva e José Aparecido da Conceição, que em outubro de 2014, sequestraram uma mulher no estacionamento do Salvador Norte Shopping, para roubar seu automóvel e a estupraram. O roubo teria sido encomendado por Adilson.

Autuado em flagrante por receptação, falsificação de documento, formação de quadrilha e porte de arma, "Cabo Adilson" será encaminhado ao sistema prisional. Edson foi liberado mediante alvará de soltura, expedido pela Justiça, mas responderá pelo crime de receptação.

