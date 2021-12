Preso estofador suspeito de matar ex-namorada

Por volta das 14h da tarde desta terça-feira, 22, o estofador Hebert Lucas Oliveira dos Santos, 33 anos, o Shaquila, chegou ao Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba, e passou o resto da tarde prestando esclarecimentos à delegada Pilly Dantas, da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos (3ª/BTS).

Suspeito de assassinar a ex-namorada, a esteticista Isaneide Sousa Teles, 28, no dia 8 deste mês, no bairro da Cidade Nova, Shaquila foi preso na tarde da segunda-feira (21), em Coqueiros, distrito de Maragogipe (a 155 Km de Salvador). Ele foi localizado por PMs da 27ª CIPM (Cruz das Almas), em uma casa após denúncias de populares.

“Os policiais foram apurar uma denúncia de disparo de arma de fogo em uma casa. Ao chegarem lá, foram informados que nesse local havia um indivíduo que só saía pela noite. Durante a diligência, foi revelado que ele estava foragido em virtude do homicídio contra sua ex-consorte”, contou o major Márcio Amorim, comandante da 27ª CIPM.

Segundo o oficial, a denúncia de tiros no imóvel não foi confirmada. Ele não falou se foi encontrada alguma arma no local. Depois da prisão, Shaquila foi encaminhado à Delegacia de Maragogipe, onde foi ouvido pela delegada Ana Neide, titular da unidade. “Fizemos a comunicação ao distrito de culpa, a 3ª DH, e ele foi transferido”, disse a delegada.

Pai um pouco aliviado

“Estou um pouco aliviado. Mas nada vai trazer minha filha de volta. O que ele fez não pode voltar atrás”, desabafou o pedreiro Isac Teles, 54, ao lamentar a morte da única filha mulher. Foi ele quem levou a jovem ao Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo, minutos após cruzar com o suspeito na Rua 25 de Dezembro, a poucos metros da Travessa Esperança de Viver, local do crime e onde Isaneide morava com a mãe e com o filho de nove anos.

O garoto presenciou o fato. “Ele está sem querer entrar na casa. Está passando uns dias com a bisavó”, revelou o pedreiro ao lembrar que o neto ainda está assustado.

