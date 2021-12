Preso em hotel da Pituba é investigado por estelionato

Boa aparência e boa conversa possibilitaram a João Fernando Gomes de Souza, 34 anos, aplicar golpes na capital, região metropolitana de Salvador e Aracaju, em Sergipe. Mas ele foi preso no auditório do Pituba Plaza Hotel, na Av. Manoel Dias da Silva (Pituba), quando falava para cerca de 15 pessoas nesta terça-feira, 25.

Com a promessa de emprego e bom salário, João atraía as vítimas dizendo-se empresário do ramo de telecomunicações, que estava abrindo uma loja de uma operadora de telefonia no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão.

Porém despertou a desconfiança de uma das pessoas ao dizer que os candidatos deveriam comprar um notebook por R$ 1,2 mil, que rodaria um programa de treinamento para trabalhar na empresa. "Primeiro, ele dizia que as pessoas teriam que ir a São Paulo. Mas, como alguns se negavam, ele falava sobre o notebook", disse Martino, coordenador do Serviço de Investigação da polícia.

"Currículo"

Em liberdade condicional há um mês, após preso por estelionato, João se apresentava às vítimas como um experiente profissional da Embratel. Dizia ter mais de 12 anos de carreira, pós-graduação em administração e doutorado em teologia.

João afirmou que iria aplicar o golpe. Contudo, só conseguiu R$ 200 de uma das vítimas. Ele estava hospedado desde sexta-feira no hotel, cuja diária é R$ 149 e o aluguel do auditório, R$ 200. Só pagou parte da conta.

"Ele é malandro, é um rato. Perdi uma oportunidade de emprego no aeroporto, sou mãe de família e crio meu filho sozinha. Aí vem esse miserável...", desabafou uma assistente administrativa de 30 anos. Ela e outras dez pessoas foram à delegacia denunciar. "Participei de uma entrevista com ele ontem (segunda-feira), já fui contratado como gerente", disse um supervisor de vendas, 34. A promessa: salário de R$ 2,5 mil e participação nos lucros.

adblock ativo