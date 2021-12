Preso é baleado ao tentar fugir durante ida ao banheiro

Um preso deu uma de esperto, pediu para ir ao sanitário e, na saída, teve um acesso de fúria para tentar escapar da 4ª DT (São Caetano) nesta quarta-feira, 1.

Após se 'aliviar', Thiago Drumond de Jesus, 28, o Pitilho, abriu a porta do banheiro, derrubou dois investigadores e arrombou a porta de vidro da unidade. Um terceiro agente, do lado de fora, também acabou caindo ao ordenar que ele parasse. O homem, por sua vez, só foi contido após ser baleado de raspão por um dos policiais.

A fuga frustrada ocorreu na noite de terça (31), por volta das 9h, pouco depois de Thiago ter sido detido, na Avenida San Martin, suspeito de roubar um carro em Águas Claras. Ontem, em coletiva à imprensa, o delegado Nilton Tormes, titular da 4ªDT, informou que o acusado sofreu ferimentos de raspão na perna e nas nádegas. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), de onde recebeu alta em seguida.

Na lista de crimes dos quais é acusado, como roubo e receptação, Thiago tem contra si um mandado de prisão em aberto expedido pela Polícia Federal por tomar de assalto um carro dos Correios, em 2011.

Segundo Tormes, no momento da captura, o criminoso estava em um ônibus e portava dois celulares. "Ele e um outro comparsa tentavam fugir da polícia. Mas, durante a perseguição, algumas pessoas disseram que os dois subiram no coletivo. O outro, porém, conseguiu se evadir antes da chegada dos policiais", detalhou o delegado.

Aniversário da filha

O delegado Nilton Tormes informou que o acusado responderá pelos crimes de roubo qualificado, dano ao patrimônio público e falsidade ideológica, uma vez que, ao ser abordado, se identificou com outro nome.

Questionado sobre o motivo do surto, Thiago justificou que queria sair para passar o aniversário da filha ao lado dela. "Minha filha vai fazer 10 anos dia 16. Estou aqui por coisas que fiz no passado", disse. Ao delegado Nilton Tormes, a mãe do acusado contou que já tentou de tudo para ajudá-lo. "Ela disse que pagou tratamento de reabilitação e o levou para a igreja", afirmou.

