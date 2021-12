O vendedor de panelas João Batista Neto, 23 anos, confessou participação no latrocínio que vitimou o comerciante João Batista da Silva, 71 anos, no último dia 25 de novembro no Jardim Cruzeiro. Durante apresentação para a imprensa, nesta sexta-feira, 15, ele fala que "fez coisa errada" e conta que atirou quatro vezes na vítima após ela reagir ao crime.

O comerciante teria reagido quando os criminosos tentaram entrar na casa dele. Ele foi abordado pela dupla quando conversava com o irmão em frente a sua padaria. Os bandidos renderam os irmãos na rua, mas queriam entrar no imóvel do comerciante para roubar um suposto dinheiro.

Após a tirar na vítima, a dupla fugiu em um carro branco.

Da Redação, com informações de Euzeni Daltro Preso confessa morte de comerciante e diz que "fez coisa errada"

Prisão

João Batista Neto foi detido nesta quinta durante uma blitz da Polícia Militar em Periperi, onde ele mora. Os policiais desconfiaram da reação dele, que tentou fugir da fiscalização. Após ser abordado, ele foi flagrado com um revólver calibre 32, com quatro munições intactas e duas deflagradas, além de uma moto CG 150 Fan vermelha roubada.

Após a prisão, o rapaz confessou envolvimento na morte do comerciante. Ele, que é do Ceará, está em Salvador desde o Carnaval de 2016. O suspeito diz que gostou da cidade e resolveu ficar. Ele não apresentava documentos para comprovar sua identidade, por isso a polícia ainda tenta confirmar que seu nome é João Batista, o mesmo da vítima.

De acordo com o delegado Nilton Borba, titular da 5ª Delegacia, o rapaz também é suspeito de praticar roubo a transeuntes no Subúrbio.

adblock ativo