Preso com drogas no Barbalho confessa que matou três

Gustavo da Conceição, de 24 anos, preso com drogas na tarde de terça-feira, 18, no Barbalho, em Salvador, confessou ter cometido três homicídios no bairro de Brotas, informou, nesta quarta-feira, 19, a Polícia Civil.

Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 2ª Vara do Júri.

Do acordo com a polícia, Gustavo foi flagrado com porções de maconha e uma quantia no valor de R$ 68, por investigadores da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas).

A titular da delegacia, delegada Maria Dail Sá Barreto, disse que Gustavo já vinha sendo investigado há seis meses, por suspeita de envolvimento em homicídios ocorridos em Brotas e adjacências.

Conforme a polícia, ele integra a quadrilha do traficante Luciano Bonfim Neris, conhecido como "Lu Gago", que atua na região. Luciano está sendo procurado.

Gustavo será encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

