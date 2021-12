Preso casal suspeito de matar homem a facadas em Senhor do Bonfim

O casal Antônio Pereira da Silva Neto, conhecido como Netinho, de 39 anos, e Adriana Maria da Silva, 34, suspeitos de matar a facadas Arlinson da Silva Souza, durante uma festa no Parque da Cidade, em Senhor do Bonfim (a 381 km de Salvador), no último domingo, 26, foram presos por policiais da 19ª Coorpin (Senhor do Bonfim) nesta sexta-feira, 31.

Eles estavam com um mandado de prisão preventiva em aberto. Segundo o delegado Felipe Neri Neto, Arlinson tentou apartar uma briga em que Netinho se envolvera com um tal de Valdelito e acabou agredindo o rapaz.

Quando tudo parecia se acalmar, testemunhas disseram que Adriana entregou uma faca para o marido e este imediatamente correu atrás da vítima, partiu para cima dela, desferindo-lhe uma facada no abdômen.

adblock ativo