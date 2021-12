Preso casal acusado de sequestrar criança de 5 anos

O casal Girlan Bastos Nascimento, o "Nininho", de 28 anos, e Josecélia Santos Souza, a "Joice", de 39, acusados de sequestrar uma menina de cinco anos no bairro da Pituba, em Salvador, no dia 22 de agosto desse ano, foi preso na tarde de segunda-feira, 19. O comparsa da dupla, Ubirajara Santos de Souza, o "Bira", 28, já com passagem pela polícia por prática de roubo, que também participou do sequestro, continua foragido.

Segundo a polícia, Nininho, que era entregador de garrafões de água mineral na área da Pituba, foi quem planejou o sequestro. A criança de cinco anos foi raptada quando saía de casa para a escola acompanhada da babá. Conforme a polícia, na ação, Nininho e Bira utilizaram um veículo GM Astra, financiado em nome de terceiros com documentos falsos. Apreendido, o carro foi levado para o pátio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Ainda conforme a polícia, a criança foi mantida em cativeiro na casa de Joice, no bairro do Uruguai, até as 22 horas do dia seguinte. A vítima foi liberada na porta do condomínio onde mora. A família pagou R$ 1,5 mil, além de relógios e joias, em troca da libertação da vítima. De acordo com a polícia, o crime foi cometido porque os acusados não tinham dinheiro para pagar contas.

O delegado-geral, Hélio Jorge Paixão, pediu que a população colabore, concedendo informações sobre o paradeiro de Bira, pelo Disque-Denúncia da SSP, que atende pelo telefone 3235-0000. Joice está custodiada na carceragem da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). Nininho se encontra no Complexo Policial dos Barris.

