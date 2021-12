Preso bando que usava carros para praticar assaltos na orla

Para Hebert Borges Souza, de 24 anos, Rafael Mendes Coelho, 25, Rodrigo Santiago dos Santos, 18, e Clebenilson Sampaio Neres, 24, usar veículos diferentes nas ações criminosas parecia a estratégia perfeita. Contudo, eles não levaram em conta aquela máxima que diz: "Não existe crime perfeito".

Na noite da quinta-feira, 16, o quarteto foi detido por policiais militares da 13ª CIPM (Pituba), quando tentavam roubar uma idosa que caminhava na orla do bairro.

Os PMs desconfiaram dos homens, que estavam no VW Gol cinza (JPJ-8084), em atitude suspeita e resolveram abordá-los. "O carro estava andando bem devagar, quando os policiais pediram para parar, eles fugiram. Mas foram presos próximo ao Jardim dos Namorados", contou a delega da Maria Selma, titular da 16ª DT (Pituba).

Segundo ela, horas antes de serem presos, os suspeitos já haviam roubado várias pessoas em um ponto de ônibus, na Boca do Rio. Nesta ação, eles utilizaram um Hyundai HB20 branco, que foi abandonado e ainda não foi localizado.

Eles já estavam sendo investigados há algum tempo. No entanto, o fato de usarem diversos veículos, vinha dificultando o trabalho das Polícias Civil e Militar.

Vítimas reconhecem bando

"Saí de casa para jogar o lixo fora. Eles vieram e levaram meu celular e meu relógio. O que estava com uma pistola preta disse que, se eu não desse minhas coisas, iria me matar", lembrou um homem de 34 anos, moradora da Boca do Rio.

Ele e outras vítimas souberam da prisão do grupo depois de assistir uma reportagem na TV, na tarde desta sexta, 17. Um técnico em eletrotécnica, de 25, também esteve na delegacia e reconheu os suspeitos como os autores de um roubo há duas semanas no Rio Vermelho.

Dupla com travesti

Conforme a delegada Maria Selma, além de integrar essa quadrilha, Rodrigo costuma agir na companhia de uma travesti identificada como Jaqueline Brasil. Eles são namorados, segundo a titular. Dos quatro, apenas Hebert não tinha passagem. Clebenilson já foi preso por homicídio.

