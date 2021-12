Preso autor de disparo contra um homem na Piedade

Anderson da Silva Santos, o "China", de 30 anos, foi autuado nesta segunda-feira, 16, por tentativa de homicídio, pelo delegado Alexandre Narita, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"China", que efetuou um disparo de arma de fogo contra Danilo Alan Souza Pires dos Santos, 24 anos, nas imediações da Praça da Piedade por volta das 22 horas do último domingo, 15, foi preso em flagrante momentos depois do crime por uma guarnição da polícia militar, no Circuito Osmar, no Campo Grande, e encaminhado ao DHPP.

Segundo a polícia, a vítima foi socorrida e levada a um posto médico e, depois, encaminhada Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internada, mas fora de perigo.

Em depoimento, Anderson negou o crime e disse desconhecer o paradeiro da arma utilizada, que não foi encontrada. Com passagens por roubo em 2003, 2006 e 2009, ele foi encaminhado ao Complexo Penitenciário da Mata Escura.

adblock ativo