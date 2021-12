Preso acusado de roubo e desmanche de iPhone em Salvador

Eliel de Almeida Santos, 30 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, 11, pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). O acusado anunciava nas redes sociais vendas de peças e desbloqueio de aparelhos modelo iPhone.

De acordo com o Gerrc, as investigações foram iniciadas após alguns passageiros, vítimas de roubos em ônibus, relatarem que nas redes sociais tinha um homem anunciando venda de peças e desbloqueio para aparelhos da Apple.

“Percebemos, através dos depoimentos, que alguns criminosos entravam com o foco direcionado para iPhones. Estes aparelhos, que até então, após roubo, eram bloqueados por um dispositivo de segurança, já conseguem ser recolocados no mercado. Diante disso, através de ações de inteligência, chegamos em Eliel”, disse o titular do Gerrc, Nélis Araújo, em nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP).

Segundo Nélis, as operações são feitas pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e direcionadas para lojas que oferecem esse tipo de serviço. “Observamos que com a crise econômica a procura por celulares com valores bem abaixo do mercado tem aumentado. É importante informar ao cidadão que adquirir um aparelho sem nota fiscal poderá configurar crime de receptação”, orientou Nélis.

