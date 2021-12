André Luiz Alves de Matos, 34 anos, acusado de roubar o apartamento do publicitário Fábio Vaz, na última sexta, no bairro da Barra, foi apresentado nesta quarta-feira (14), na 14º Delegacia (DT / Barra). Ele também é acusado de arrombar um outro apartamento na Barra, no Edifício Estoril, e outros dois imóveis no Bahia Othon Palace Hotel, em Ondina, onde foi filmado pelas câmeras de segurança.

O assaltante foi preso na tarde de terça. De acordo com informações da polícia, o publicitário postou um vídeo na internet contendo imagens do acusado invadindo o prédio.

O flagrante foi feito pela câmera de segurança do edifício Guarujá, que ajudou a polícia a identificá-lo. Fábio fez um apelo aos internautas, para ajudá-lo a encontrar o culpado. "Por favor divulguem, precisamos achar este marginal", publicou o empresário, na legenda do vídeo.

Preso acusado de roubar imóveis na Barra e em Ondina



André foi detido após denúncias de pessoas que afirmaram tê-lo visto na Rua Tenente Pires, próximo ao local do crime, onde foi encontrado por agentes policiais.

A polícia calcula que o prejuízo chega a cerca de R$ 10 mil. Foram roubados um notebook, uma câmera fotográfica, roupas, objetos, além de R$ 500.

Ao ser apresentado na delegacia, André Luiz identificou-se com o nome falso de Márcio Costa dos Santos. Enquanto a polícia investiga o caso, ele deve ficar custodiado na 14ª DT, à disposição da justiça.

