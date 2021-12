Preso acusado de roubar 50 casas em Lauro e Salvador

As diabruras de Wilson Almada de Araújo Júnior, 36 anos, o Diabão, por ora, estão suspensas. Suspeito de cometer mais de 50 roubos a residências, roubos de veículos, furtos e de praticar saidinhas bancárias, ele foi preso no domingo, 10, no distrito de Mapele, em Simões Filho (Grande Salvador).

Desde dezembro do ano passado, quando deixou o presídio beneficiado pelo indulto de Natal, Diabão era procurado, segundo a delegada Carla Ramos, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Considerado foragido da justiça, ele tinha um mandado de prisão preventiva por roubo em aberto e um pedido de captura. Diabão estava preso há três anos e cumpria pena por roubo.

Conforme a delegada, ele costumava agir em alguns bairros da cidade de Lauro de Freitas e de Salvador. "Antes ele fazia sequestros relâmpagos, depois se especializou em furtos e roubos em casas de luxo em Vilas do Atlântico [Lauro de Freitas] e no Itaigara ", afirmou ela.

Ainda de acordo com a titular, não foi possível contabilizar o número de casas invadidas pelo suspeito. "Estamos fazendo o levantamento, ele tem uma ficha criminal extensa. Além daqui, ele tem passagens na veículos [Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos], na 23ª [Delegacia de Lauro de Freitas] e na 16ª [Delegacia da Pituba]", declarou a delegada.

O mais temido

Em 2012, em entrevista concedida ao grupo A TARDE o delegado Joelson Reis dos Santos, titular da 23ª Delacia de Lauro de Freitas, afirmou que Diabão havia roubado, somente naquele ano, mais de 30 residências em Vilas do Atlântico. Ele era considerado o bandido mais temido da região e levava pânico aos moradores.

Conforme a delegada Carla Ramos, Diabão é bastante violento e costuma agredir as vítimas. "Ele entra armado, rende os moradores e rouba. Age sozinho, mas antes estuda a rotina da casa", diz.

Segundo ela, além dos crimes já citados, Diabão também é investigado por homicídios e estupros. No entanto, ele nega. Quatro vítimas o reconheceram e já foram ouvidas pela delegada, inclusive uma senhora que foi agredida a coronhas. No domingo, Diabão estava com um revólver calibre 38 e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma.

