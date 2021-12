Presídio de Salvador divulga lista de foragidos

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) divulgou os nomes dos 11 detentos que fugiram do Presídio de Salvador na madrugada desta terça-feira, 11. Nenhum dos fugitivos foi recapturado. São eles: Edson Silva de Santana, Tiago de Andrade Piana, Alan Ricardo Santos de Jesus, Cléber Santos da Silva, Ailton Francisco de Andrade, Gessé Ribeiro de Souza, Antônio Rossi Oliveira, Cléber dos Santos Couto, Miguel Pereira dos Santos, Almir Alves de Almeida e Agilson Francisco Santos Marques.

Segundo a Seap, os detentos ocupavam três celas distintas e tiveram acesso à área externa do presídio por uma passagem feita na cela A9. A direção do presídio comunicou a ocorrência à 11ª CP, também solicitando a realização de perícia nos locais danificados. A Seap informou que vai apurar o fato através de sua Corregedoria. Pela manhã, uma revista geral foi realizada nas celas do prédio.

A unidade, que abriga os presos provisórios, faz parte do Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital baiana. A Polícia Militar e grupos especiais da Polícia Civil realizam buscas pela região.

adblock ativo