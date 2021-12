Presidiários de Salvador são transferidos para unidade de segurança máxima

Seis internos de unidades prisionais de Salvador foram transferidos no início da manhã desta quinta-feira 28, para presídios de segurança máxima. A ação faz parte da Operação "Tarja Preta", e teve início a partir da apreensão de objetos ilícitos no interior de estabelecimentos prisionais.

Segundo o Ministério Público estadual (MP-BA), a operação também resultou no cumprimento de um mandado de prisão e de busca e apreensão.

O remanejamento foi organizado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações do (Gaeco), em conjunto com as Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e de Segurança Pública (SSP).

