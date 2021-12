Presidiário é executado a tiros dois dias após deixar cadeia

Há dois dias fora do presídio, Emerson Santos da Silva, 26 anos, não teve muito tempo para curtir a liberdade. Na tarde desta sexta-feira 5, ele sofreu uma emboscada e foi executado com pelo menos 16 tiros na cabeça, braços, pernas, costas, mãos e tórax, na rua Gengibirra do Meio, na Liberdade – a poucos metros do Largo do Tanque.

Segundo o major Edmilton Reis, comandante da 37ª CIPM (Liberdade), um grupo com cerca de 12 homens armados cometeu o crime.

Sob anonimato, uma moradora da localidade revelou que o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro.

Conforme ela, quando os criminosos chegaram à rua, Emerson estava em uma barbearia e tentou fugir ao vê-los. “Os caras vieram pela rua de trás. Três foram para cima dele, deram muitos tiros. Depois um saiu correndo para lá [Liberdade] e os outros dois foram para o Largo do Tanque”, contou a moradora.

Apenas curiosos

A delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP), confirmou a informação de que Emerson havia sido solto há dois dias. No entanto, ela não soube informar por qual crime ele estava respondendo.

Durante todo o tempo que as Polícias Civil e Militar e os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) permaneceram no local, nenhum familiar do rapaz compareceu para passar mais informações.

Apenas curiosos acompanharam o levantamento cadavérico. Por temer represália, alguns chegaram a falar que não conheciam Emerson, apesar dele ser morador da comunidade.

Até a publicação desta reportagem, a polícia não tinha indicativo de autoria e motivação.

adblock ativo