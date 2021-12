Presidente do Viva Brasil defende posse de arma

O advogado Bene Barbosa é presidente do Movimento Viva Brasil que é contrário ao Estatuto do Desarmamento. Neste sábado, 21, ele esteve no Hotel Portobello, em Ondina, onde fez a palestra "Mentiram para mim sobre o desarmamento". Em entrevista ao A TARDE, Barbosa defendeu a liberdade do cidadão de "exercer o direito natural de autodefesa".

"Mentiram para mim sobre o desarmamento" é o tema da sua palestra. Quais "mentiras" foram "contadas" sobre o estatuto do desarmamento?

Escolhemos nove que se transformaram no livro. São elas: O governo quer desarmar as pessoas porque se preocupa com elas; as armas matam; países desarmados são mais seguros; as armas dos criminosos vêm das mãos do cidadão de bem; as armas são produzidas apenas para matar; armas causam muitos acidentes caseiros e matam crianças; as armas precisam ser controladas para facilitar a solução de crimes; o desarmamento tem diminuído a criminalidade no Brasil e, finalmente; qualquer cidadão de bem pode comprar e possuir armas no Brasil.

As armas não matam?

Não. Nenhum objeto, por si, mata. Podem ser usados para matar, o que é bem diferente.

O senhor roda o país em conferências e entrevistas em defesa da posse e do porte de armas. O que o motiva?

Iniciei essa empreitada no começo da década de 90, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso começou a propor maiores restrições para aquisição e o porte, o que anos depois acabou se transformando no malfadado Estatuto do Desarmamento. Vi o princípio do ataque às liberdades e direitos individuais e a gravidade que isso representava.

O senhor defende a liberação para todas as pessoas, sem restrições?

Defendo restrições mínimas e objetivas como a ausência de antecedentes criminais, laudo atestando capacidade psicológica e endereço certo. Hoje, as restrições são quase intransponíveis, especialmente para os mais pobres, e subjetivas, o que dá margem para o governo negar aquilo que é um direito.

A liberação vai garantir uma redução da violência e das mortes por armas de fogo?

Embora eu nunca tenha afirmado nada assim e não proponha a liberação das armas como uma solução para a criminalidade, temos fortes indicativos de que isso aconteceria. Uma vez que o criminoso sabe que pode enfrentar alguém armado, e disposto a se defender, a tendência é que ele evite o contato direto com suas vítimas e prefira crimes contra o patrimônio, que não envolvam violência contra pessoas.

O senhor disse que não propõe como solução para a criminalidade. Por qual razão seria então?

Estamos lutando pela liberdade do cidadão de exercer o direito natural de autodefesa.

Uma arma é o suficiente para o cidadão se defender da criminalidade? A responsabilidade não seria do Estado?

A arma é, sim, um instrumento eficaz para defesa. Pouca gente sabe, mas a responsabilidade do Estado não é garantir a segurança para cada cidadão. Vários tribunais de justiça e o Supremo Tribunal Federal já reconheceram isso e negaram indenizações a vítimas de criminosos. Oras, se o próprio Estado me diz que não pode ser responsabilizado pela minha vida, ele também não pode negar que eu procure formas de me defender.

Como seria o uso responsável de uma arma de fogo?

O uso consciente (não criminal ou irresponsável), com o devido preparo técnico e psicológico para tal. Toda liberdade pressupõe imediatamente uma responsabilidade.

E como seria possível garantir o 'uso responsável' de armas de fogo por parte da população?

Garantindo que haverá critérios sérios e objetivos para o porte e a posse. E cobrando do Estado a punição exemplar daqueles que fizerem uso indevido desses instrumentos. Parece complexo, mas não é.

O Estado pode ser cobrado para casos de uso indevido, mas não pode ser cobrado para garantir a segurança?

Sempre que houver um crime o Estado deve ser cobrado que esse crime seja elucidado e o autor punido. Essa é a essência da segurança pública. Agora, não é possível cobrar do Estado que toda pessoa será protegida por ele, pois isso é impossível. O Estado nunca estará ao seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana.

No início do ano, o presidente dos EUA, Barack Obama, disse, após anunciar medidas restritivas para o comércio de armas, que não quer tirar o direito do cidadão de ter arma, mas que "há sentido em fazer o possível para manter as armas fora do alcance de pessoas que querem provocar danos aos outros e a si mesmos". Como garantir isso?

Obama fez um grande teatro, pois tudo que ele propôs já estava em vigor em maior ou menor grau. Hoje, as taxas criminais nos EUA são as mais baixas dos últimos 40 anos, mesmo com milhões de armas vendidas ao ano.

No Mapa da Violência de 2015, o pesquisador e sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz concluiu que 160 mil vidas foram poupadas com o estatuto. Já no estudo Mapa das Armas de Fogo nas Microrregiões Brasileiras, o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Daniel Cerqueira concluiu que o aumento de 1% na quantidade de armas de fogo em circulação eleva em até 2% a taxa de homicídios. A liberação total ou a flexibilização não podem piorar a situação?

Com todo respeito ao sociólogo, isso é uma invencionice. Um ato desesperado para justificar que os homicídios continuam crescendo, em especial no Nordeste, exatamente onde temos o menor número de armas registradas e que possui os estados que mais se empenharam nas campanhas de desarmamento.

O projeto de Lei 3.722/2012, batizado de Estatuto do Controle de Armas, que vai de encontro ao estatuto e prevê o direito à posse e ao porte de armas está em qual estágio?

Com a comoção causada pelo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, tudo ficou paralisado, incluindo o PL 3722 que foi aprovado na Comissão Especial no final de 2015. Ele pode ser votado ainda esse semestre no plenário da casa.

