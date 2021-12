Presidente do TRE-BA descarta prorrogação

Enquanto os eleitores soteropolitanos enfrentam longas filas para realizar o recadastramento biométrico, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador José Rotondano, confirmou nesta quinta-feira, 11, ao A TARDE que o órgão não prorrogará o prazo de encerramento da atualização, previsto para o dia 31 deste mês.

Ele, que falará oficialmente à imprensa nesta sexta, 12, isentou a autonomia do TRE quanto à prorrogação do prazo. “Há uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinando que o prazo de revisão eleitoral (biometria) será até o dia 31 de janeiro de 2018”, justificou o presidente do TRE baiano.

“O TRE vem, desde 2016, se esforçando para chamar a população a comparecer aos postos de biometria” “O TRE vem, desde 2016, se esforçando para chamar a população a comparecer aos postos de biometria”

Quanto às longas filas formadas nos pontos de biometria, Rotodano associou o transtorno ao costume da população de deixar a revisão eleitoral para a última hora. “O TRE vem, desde 2016, se esforçando para chamar a população a comparecer aos postos de biometria”, argumentou o presidente.

Questionado a respeito da reclamação de alguns funcionários do tribunal pela sobrecarga de trabalho diante da alta demanda, o desembargador disse não estar sabendo disso e que o TRE acertou com o sindicato da categoria formas de compensar o trabalho extra.

Paciência

Mesmo no dia da festa do Bonfim, a fila de eleitores para fazer o recadastramento biométrico, na tarde desta quinta, beirava a saída do estacionamento do TRE, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O tempo de espera, segundo relatos de pessoas que estavam na fila, era de mais de seis horas. A balconista Ivomeire Silva chegou às 5h30 para conseguir atendimento no período da tarde. “Acho uma falta de respeito fazer isso com as pessoas”, reclamou Ivomeire sobre o transtorno das filas do TRE.

A sujeira dos seis banheiros químicos disponíveis à população irritou a doméstica Ilza Cristina.

Sobre a higiene dos sanitários, a assessoria de comunicação do TRE informou que alertará a empresa responsável pela limpeza. Segundo o TRE, pouco mais da metade dos eleitores fizeram a biometria.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo