Presidente do Sinepe morre de ataque cardíaco

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino da Bahia (Sinepe), Natálio Dantas, de 69 anos, morreu neste domingo, 8, em casa. De acordo com nota divulgada no site da entidade, Natálio teve um ataque cardíaco enquanto dormia. O corpo dele foi enterrado neste domingo no Cemitério Jardim da Saudade. Natálio Dantas, que era proprietário do Centro Educacional Emanuel Kant, no IAPI, deixa esposa, três filhas e quatro netos.

