Presidente do Grupo Gay da Bahia está internado após mal súbito

O presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, 51 anos, foi internado no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, nesta quinta-feira, 28.

A informação inicial de que ele teria sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) foi descartado pela assessoria da unidade de saúde. Segundo o fundador do GGB, Luiz Mott, Marcelo teria contraído toxoplasmose e estaria com o lado direito do corpo paralisado.

"Depois de ter passado a noite no corredor, foi para UTI e agora os médicos cogitam enviá-lo ao hospital Couto Maia, de doenças infecto-contagiosas", ressaltou Mott.

Segundo Narcisa Leal, amiga de Marcelo há 30 anos, Cerqueira foi encontrado em cima da cama sem conseguir se mexer. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro e o encaminhou para o hospital.

"Ele não dava notícias. Então ontem [quinta] fomos até a casa dele, chamamos e ninguém abriu a porta. Tivemos que chamar um chaveiro para conseguir entrar", comenta Narcisa.

Narcisa também informou que o presidente do GGB se encontra lúcido e se comunicando com as pessoas.

