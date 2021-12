Presidente do Bahia volta a negar que irá concorrer à Prefeitura de Salvador

Após muitas especulações, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, negou que será candidato a prefeito de Salvador nas eleições de 2020. Em contato com o Portal A TARDE, o dirigente do Tricolor agradeceu as referências ao seu nome, mas rechaçou qualquer possibilidade de concorrer ao cargo.

"Sigo focado no Bahia. Muita coisa pra fazer, nem tenho tempo de cuidar de política. Agradeço as referências a meu nome, mas no momento não penso no assunto", afirmou.

O dirigente tem experiência na gestão pública, já que foi secretário de três pastas durante o primeiro mandato do atual prefeito, ACM Neto. Desde 2018, Bellintani tem seu nome vinculado às eleições e a grupos políticos.

O posicionamento de Bellintani aconteceu após uma matéria publicada pelo jornal O GLOBO, na manhã desta sexta-feira, 6. A notícia afirmava que ele já teria decidido participar das eleições de 2020, e que faltava apenas decidir por qual partido iria concorrer.

