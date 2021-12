Presidente de time de futebol feminino é morta no Jardim Cajazeiras

Uma mulher de 56 anos foi morta na noite deste domingo, 19, no bairro Jardim Cajazeiras, em Salvador. O crime aconteceu na rua da Alegria, por volta de 20h, quando Lindinalva Oliveira foi atingida com um tiro no rosto.

A vítima era presidente de um time de futebol feminino no bairro. Segundo informações da polícia, um homem, ainda não identificado, se aproximou dela, efetuou o disparo e fugiu.

Lindinalva chegou a ser socorrida por uma viatura da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar o suspeito e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Na última terça-feira, 14, Lindinalva publicou em seu perfil no Facebook um convite para a abertura do campeonato de futebol feminino do bairro, que estava marcado para a tarde deste domingo.

adblock ativo