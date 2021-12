Presidente da Oi diz que serviços de telefonia estão normalizados

O presidente da operadora telefônica Oi, Luis Eduardo Falco, se pronunciou, na manhã desta quinta-feira, 23, e disse que a telefonia fixa está comprometida somente para usuários dos bairros do Itaigara, Pituba, Cidadela e Cidade Jardim. São estas pessoas que terão direito aos aparelhos celulares que começaram a ser distribuídos hoje no escritório da empresa em Salvador, localizado no Hotel Fiesta, bairro do Itaigara.

"Apenas 23 mil usuários dos bairros do Itaigara, Pituba, Cidadela e Cidade Jardim, que estão com a telefonia fixa comprometida, terão direito ao aparelho. Já os telefones dos demais bairros da cidade e o serviço de telefonia móvel (celulares), estão 100% funcionando", destaca. Em nota divulgada pela assessoria após a coletiva, a companhia acrescentou que "o serviço móvel estará totalmente normalizado ao longo do dia de hoje (23/12)".

Ainda segundo Falco, há previsão de que até a segunda quizena de janeiro de 2011 os bairros citados tenham seus serviços normalizados. De acordo com ele, os telefones que continuam sem os serviços são os de prefixo 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3358, 3359, 3451, 3452, 3453 e 3454. Os clientes podem ter contato com a Oi através dos números 0800 031 64 64 e 103 31 e as ligações podem ser feitas de telefone fixo, móvel ou público.

Porém, de acordo com a usuária do serviço de telefonia fixa da Oi, Marta Fernandes, existem bairros distantes do local do incêndio que continuam sem a telefonia fixa. "Moro em Santa Mônica e estou com meu telefone comprometido", diz. Em razão da dimensão dos problemas causados pela suspensão dos serviços, o Ministério Público da Bahia instaurou, na manhã desta quinta, um inquérito civil para apurar a situação.

Segundo a assessoria de comunicação do MPE, os promotores de Justiça Roberto Gomes, que coordena o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Consumidor (Ceacon), e Aurisvaldo Sampaio, titular da 4ª Promotoria de Justiça do Consumidor, estão reunidos para apurar o ocorrido e requisitar informações à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnica (DPT), Sucom, Codesal e à própria Oi.

Procon - No início da manhã desta quinta, a superintendente de proteção e defesa do Consumidor do Procon-BA, Cristiana Menezes Santos, em entrevista ao Jornal da Manhã da Rede Bahia, afirmou que a Oi não poderá cobrar nas faturas de telefonia e internet do mês de dezembro o período em que os serviços ficaram comprometidos em decorrência do incêndio. "A Oi tem que abater o valor das contas para que o consumidor não pague pelo que não consumiu", disse.

Ainda segundo Cristina, a medida visa evitar que os casos tenham que ser resolvidos na Justiça. ""A solução tem que ser em benefício do usuário. É importante que respeitem o consumidor", finalizou.





